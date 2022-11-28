شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 4 أسئلة مقالية بامتحان العربى للثانوية العامة وسؤال من القصة المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة فى القراءة الأدبية سيتضمن سؤالا من القصة المقررة، موضحة أن الامتحان يشمل 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15% من الدرجة، منها سؤال التعبير بـ6 درجات و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة.

وأعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، ومواصفات الورقة الامتحانية لجميع اللغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية، والإيطالية والأسبانية والصينية، للعام الدراسي 2022/2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي، أنه تتضمن الورقة الامتحانية سؤالين مقاليين لكل منهما ثلاث درجات (الإجمالي ست درجات)، مشيرا إلى سؤال إنتاج كتابة، ويكتب الطالب من 25 إلي 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدما العناصر المعطاة في السؤال.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الامتحان يتضمن سؤال رسالة بريد إلكتروني (إيميل) يقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، هذا في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نصا قصيرا يتراوح عدد كلماته من 80 إلي 100 كلمة، ويقوم الطالب بالإجابة علي ما يطلب منه من خلال هذا النص.