شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. 5 نصائح لتعليم طفلك تحمل المسؤولية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربية الأطفال على الأخلاق الحميدة مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق والديهم في المقام الأول، الذين عليهم أن يحرصون على تدريبهم وتعليهم تحمل المسئولية سواء في البيت أو خارجه، ونستعرض في هذا الإنفوجراف، نصائح لتعليم الطفل تحمل المسئولية، وفقاً لما ذكره موقع " ahaparenting".



5 نصائح لتعليم طفلك تحمُّل المسؤولية

5 نصائح لتعليم طفلك تحمُّل المسؤولية:

ـ تشجيع الطفل على إصلاح ما أفسده وأن يتحلى بشجاعة الاعتذار عن أخطائه.

ـ مدحه عند اعتذاره على أخطاء ارتكبها عن غير عمد لتشجيعه على هذا السلوك الجيد.

ـ تعليمه المساهمة فى الأعمال المنزلية حتى يصبح ضمن روتينه اليومى.

ـ عدم إصدار أوامر للطفل ومطالبته بالمهام اليومية باللين والمزاح مع تجنب الصراخ فى وجهه.

ـ شجعه على المشاركة فى أعمال خيرية حتى يشعر بالمسؤولية تجاه بيئته المحيطة.