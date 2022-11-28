شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الطالب يتسلم 3 ورقات بامتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب بامتحانات الثانوية العامة 2023 يتسلم 3 ورقات، الأولى كراسة الأسئلة وتشمل أسئلة الاختيار من متعدد والمقالية، وورقة ثانية وهى البابل شيت يجيب فيها عن الأسئلة الاختيار من متعدد، وورقة ثالثة بيضاء يجيب فيها الطالب عن أسئلة الامتحان المقالية.

وأعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، ومواصفات الورقة الامتحانية لجميع اللغات الأجنبية الثانية (الانجليزية والفرنسية والالمانية، والايطالية والاسبانية والصينية، للعام الدراسي 2022/2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي،تتضمن الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات (الإجمالي ست درجات)، مشيرا سؤال انتاج كتابة ويكتب الطالب من 25 إلي 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدما العناصر المعطاة في السؤال.

وأشار وزير التربية والتعليم، يتضمن الامتحان سؤال رسالة بريد إلكتروني (إيميل) يقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، هذا في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلي 100 كلمة، ويقوم الطالب بالإجابة علي ما يطلب منه من هلال هذا النص.