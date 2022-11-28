شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد الأسئلة وتوزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023، من حيث عدد الأسئلة المقالية والاختبار من متعدد فى كل مادة وتوزيع الدرجات على جزئيات الامتحانات.

بالنسبة لامتحان اللغة العربية:

- عدد الأسئلة 60 سؤالا مقسمة بواقع 44 سؤالا بدرجة واحدة و15 سؤالا بدرجتين وسؤال بـ6 درجات، وتكون الدرجة الكلية 80 درجة للمادة وزمن الامتحان ثلاث ساعات.

- وبالنسبة للأسئلة المقالية يشمل الامتحان 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15٪؜ من الدرجة، منها سؤال تعبير بست درجات و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين، وسوف توزع علي فروع المادة، وتتضمن أسئلة القراءة الأدبية.

أما بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة)

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة 40 سؤالا

- عدد الأسئلة بدرجتين 6 أسئلة.

- الدرجة الكلية للأسئلة 50 درجة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن عدد الأسئلة المقالية 15%.

وفى مادة الرياضيات:

- الدرجة الكلية لمادة الرياضيات 30 درجة لكل فرع من فروع الرياضيات التطبيقية والبحتة.

- عدد الأسئلة 11 سؤالا بدرجة واحدة.

- و7 أسئلة بدرجتين، وسؤال واحد بـ3 درجات.

- العدد الكلي للأسئلة 20 سؤالا.

وبالنسبة للمواد العلمية وتشمل: الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة

-عدد الأسئلة في الاختيار من متعدد بدرجة واحدة 40 سؤالا بواقع 40 درجة، وعدد الأسئلة بدرجتين في الاختيار من متعدد 6 والمقالية 4 أسئلة بإجمالى 10 درجات.

-العدد الكلي للأسئلة في الاختيار من متعدد 46 سؤالا والمقالية 4 أسئلة وعدد درجات 50 درجة .

-الدرجة الكلية في الاختيار من متعدد 52 والمقالية 8 درجات لتصبح الدرجة الكلية 60 درجة، أما زمن الامتحان 3 ساعات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بواقع 85% مع عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، مشددة على أنه يتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توفير دليل فى كل مادة دراسية يتضمن نواتج التعلم المطلوبة وأيضا الدروس والموضوعات التى يحتاجها الطالب للإجابة عن الأسئلة فى الامتحانات، مشددة على أن الدليل به كل ما يحتاجه الطالب من معلومات للتعامل مع الأسئلة دون قلق أو توتر.