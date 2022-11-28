شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: جميع البدائل المحتملة متوفرة بنموذج إجابة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن جميع البدائل المحتملة متوفرة في نموذج الإجابة بشأن السؤال المقالى بامتحانات الثانوية العامة 2023، وسيتم مراعاة مصلحة الطلاب.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما يهم طلاب الثانوية العامة 2023، كيف يذاكر استعدادا للامتحانات ، موضحا أن الامتحان بنظام الاوبن بوك وهناك كتيب مفاهيم يتسلمه الطالب فى لجنة الامتحان، مضيفا أن عدد الأسئلة مثل العام الماضى ولكن تم رفع درجات بعض جزئيات الامتحان، كما أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة حيث أن الطالب يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى الإجابة عن الأسئلة المقالية ونصيبها 15% من عدد الأسئلة كما أنه يتم أخد سكان من ورقة الإجابة لتصحيحها من قبل المعلمين.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات كل جزئية موزع على خطوات الحل، مضيفا أنه سيتم توفير امتحان تدريبى للطلاب بعد نصف العام الدراسى، قائلا: أطلب من ابنائى الطلاب أن يذكروا.