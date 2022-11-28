شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ندوة توعوية فى مجال عمل المرأة وتفعيل دورها بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بشأن عقد ندوة فى مجال توعية المرأة وتفعيل دورها فى مواجعة التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة، وذلك بقاعة المجلس التنفيذى بديوان محافظة أسوان، نفذتها (إدارة المرأة والطفل -وحدة تشغيل المعاقين ) بالمديرية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة - فرع أسوان.

وأوضح أحمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بأسوان فى تقريره للوزارة، أنه تم عقد الندوة بحضور 55 سيدة ممثلين عن (المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة من ديوان عام المحافظة -الجمعية النسائية للحرف اليدوية والتى تعمل منتجات حرفية من المخلفات البيئة-عدد 11 نقابية من مؤسسات الموارد المائية والاثار ومياه الشرب وتسويق الاسماك-مؤسسات المجتمع المدنى العاملة ف مجال المرأة) .

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تتم تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالمرأة وقضاياها والتوعية بأهمية دورها وتمكينها اقتصادياً لتشارك فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما شارك فى الندوة صابر شحاتة النوبى مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية والتدريب، وأحمد عبدة خدمة مواطنين ورئيس وحدة الشباب، وإيمان جلال باحث بيئي إدارة التفتيش، ويحى أحمد رئيس المجلس القومى للسكان .