شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتيسير الإجراءات المقدمة للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحاور والطرق الجديدة التى أقامتها الدولة بالقاهرة أسهمت بشكل كبير فى تسهيل عملية ربط العاصمة داخليًا وبالمناطق الجديدة الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى فى زيادة الاستثمارات بالقاهرة.

وطالب اللواء خالد عبد العال بتيسير الإجراءات المقدمة للمستثمرين مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتقديم التسهيلات لهم وتذليل العقبات أمامهم.

وتوجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على النجاح الكبير لمؤتمر المناخ COP 27 الذى عقد بشرم الشيخ، مؤكدًا أن مصر نجحت بشهادة العالم في استضافة هذا الحدث الذى نظمته الأمم المتحدة على أعلى مستوى من التميز وأن الدولة وأجهزتها المختلفة وفرت جميع عناصر ومقومات نجاحه عبر عمل دؤوب إستمر لعام كامل .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أكثر من 197 دولة حضرت المؤتمر من أجل مناقشة التحديات المناخية التى بدأت تظهر فى كافة بلدان العالم الأمر الذى أسهم فى نجاح المؤتمر ووضع مصر فى مكانة مميزة خاصة على خريطة العالم السياحية .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة والسكرتير العام ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وثمن محافظ القاهرة إقامة الحوار الوطنى الذى تم بناء على توجيهات القيادة السياسية لتعزيز مفهوم الجمهورية الجديدة التى تقوم على وجود مساحات مشتركة لإبداء الرأى بحثًا عن التوافق بين القوى الوطنية والمشاركة المجتمعية التى أصبحت عنصر أساسى فى إتجاهات الدولة نحو حل المشكلات ومواجهة التحديات .

وأضاف محافظ القاهرة أن المؤتمر الإقتصادى الذى عقد مؤخرًا بمصر وما نتج عنه من توصيات يمثل جزءًا هامًا من الإجراءات التى تتخذها الدولة للتعامل مع التحديات الإقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية .