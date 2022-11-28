شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة حول ترشيد استهلاك المياه بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الموارد المائية والرى ندوة حول ترشيد استهلاك المياه، بحضور عدد من طلاب الجامعات وأعضاء البرلمان في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا تحت إشراف إدارة التوجيه المائي بالمنيا.

وتطرقت الندوة الى الحديث عن التحديات المائية وعلاقتها بقضية التغيرات المناخية ودور الإعلام فى نشر الوعى بأهمية تبنى جميع فئات الشعب، وخاصة الشباب العديد من السلوكيات البناءة والإيجابية للحدمن مخاطر التغيرات المناخية .

تناول اللقاء التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه.

كما تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة المتمثلة في التنمية والتنقية والترشيد والتهيئة في مواجهة العجز المائى، بالتعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية، وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية .