شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات امتحان الثانوية العامة 2023 لكل مادة وعدد الأسئلة والدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر "الخليج 365"مواصفات امتحان الثانوية العامة لكل مادة وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن ما يهم طلاب الثانوية العامة 2023، كيف يذاكر استعدادا للامتحانات، موضحا أن الامتحان بنظام الأوبن بوك، وهناك كتيب مفاهيم وعدد الأسئلة مثل العام الماضى ولكن تم رفع درجات كل جزئية، كما أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، حيث إن الطالب يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية ونصيبها 15% من عدد الأسئلة، كما أنه يتم أخذ سكان من ورقة الإجابة لتصحيحها من قبل المعلمين.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن درجات كل جزئية موزعة على خطوات الحل، مضيفا أنه سيتم توفير امتحان تدريبى للطلاب بعد نصف العام الدراسى، قائلا: أطلب من أبنائى الطلاب أن يذكروا.