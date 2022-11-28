شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: سنتصدى للغش بالثانوية العامة بعدة طرق ونحرص على تكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، أنه لأول مرة يتم نشر مواصفات امتحانات الثانوية العامة، مشددا على أن الوزارة سوف تتصدى للغش بطرق كثيرة وقوية وهناك حرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشدد الوزير على أنه يتم إتاحة امتحان تدريبى للطلاب بالفصل الدراسى الثانى، لتدريبهم على الأسئلة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب وبإذن الله يكون هناك ثانوية عامة متزنة، قائلا: لا يوجد اختلاف بامتحانات الثانوية العامة هذا العام عن العام الماضى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بواقع 85% مع عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، مشددة على أنه يتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توفير دليل فى كل مادة دراسية يتضمن نواتج التعلم المطلوبة وأيضا الدروس والموضوعات التى يحتاجها الطالب للإجابة عن الأسئلة فى الامتحانات، مشددة على أن الدليل به كل ما يحتاجه الطالب من معلومات للتعامل مع الأسئلة دون قلق أو توتر.