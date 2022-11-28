شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 مثل العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما يهم طلاب الثانوية العامة 2023، كيف يذاكر استعدادا للامتحانات، موضحا أن الامتحان بنظام الأوبن بوك، وهناك كتيب مفاهيم وعدد الأسئلة مثل العام الماضى ولكن تم رفع درجات كل جزئية، كما أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، حيث إن الطالب يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية ونصيبها 15% من عدد الأسئلة، كما أنه يتم أخذ سكان من ورقة الإجابة لتصحيحها من قبل المعلمين.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن درجات كل جزئية موزعة على خطوات الحل، مضيفا أنه سيتم توفير امتحان تدريبى للطلاب بعد نصف العام الدراسى، قائلا: أطلب من أبنائى الطلاب أن يذكروا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بواقع 85% مع عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، مشددة على أنه يتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توفير دليل فى كل مادة دراسية يتضمن نواتج التعلم المطلوبة وأيضا الدروس والموضوعات التى يحتاجها الطالب للإجابة عن الأسئلة فى الامتحانات، مشددة على أن الدليل به كل ما يحتاجه الطالب من معلومات للتعامل مع الأسئلة دون قلق أو توتر.