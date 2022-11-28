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ننشر دليل الطالب للثانوية العامة 2023 فى المواد الدراسية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر "الخليج 365"دليل الطالب للثانوية العامة فى المواد الدراسية، وذلك حسب الدرجات المخصصة فى الامتحانات.

 

وكان قد بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، وخطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بواقع 85% مع عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، مشددة على أنه يتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توفير دليل فى كل مادة دراسية يتضمن نواتج التعلم المطلوبة وأيضا الدروس والموضوعات التى يحتاجها الطالب للإجابة عن الأسئلة فى الامتحانات، مشددة على أن الدليل به كل ما يحتاجه الطالب من معلومات للتعامل مع الأسئلة دون قلق أو توتر.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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