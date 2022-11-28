شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المؤتمر الصحفى لوزير التعليم لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، وخطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بواقع 85% مع عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، مشددة على أنه يتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم توفير دليل فى كل مادة دراسية يتضمن نواتج التعلم المطلوبة وأيضا الدروس والموضوعات التى يحتاجها الطالب للإجابة عن الأسئلة فى الامتحانات، مشددة على أن الدليل به كل ما يحتاجه الطالب من معلومات للتعامل مع الأسئلة دون قلق أو توتر.