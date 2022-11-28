شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تقديم موعد امتحانات الترم الأول بسبب الفيروس المخلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما كشفف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس تزامناً مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس تزامناً مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الوضع الصحي في المدارس آمن وطبيعي ولا يستلزم اتخاذ أي إجراءات استثنائية بشأن تأجيل الامتحانات، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكافة المدارس الحكومية في موعدها المقرر، يوم 14 يناير 2023 حتى 26 يناير 2023

التموين تعلن طرح 12 ألف طن قمح روسى بالبورصة السلعية بسعر 9750 جنيها للطن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجارى، تم طرح سلعة القمح بالبورصة السلعية، وقد قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيها للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد 18 عملية شراء بالفعل .

أسعار الذهب تقفز 30 جنيها وعيار 21 يسجل 1480 جنيها لأول مرة بالتاريخ

شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين صعودا كبيرا بحوالي 30 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1480 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك بعد ارتفاع كبير الأيام الماضية نتيجة اتجاه المستهلكين وأصحاب رؤوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1268 جنيهات.

عيار 21 سجل 1480 جنيهات.

عيار 24 سجل 1691 جنيها.

الجنيه الذهب 11840 جنيها.

الداخلية: مد مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة لنهاية العام

فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تم إطلاقها يوم 1/9/2022 حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2022، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 %

دار الإفتاء: إنشاد قصائد فيها استغاثة بالنبى من المندوبات ولا خلاف عليها

أكدت دار الإفتاء أن الثابت عن علماء الأمة وأئمتها وأدبائها أنهم دائمًا ما يَنْظِمون وينشدون القصائد المشتملة على المديح النبوي، سواء اشتملت على استغاثة بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؛ ونصوا على أنَّ ذلك ممَّا لا خلاف ولا نقاش فيه، بل هو من المندوبات التي تواترت الأدلة الدالة عليها.

التعليم: 85% من أسئلة الثانوية اختيار من متعدد والإجابات ستكون واضحة دون تشابه

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم ضبط امتحانات الثانوية العامة وخاصة فى أسئلة الاختيار من متعدد وإجاباتها بحيث لا يكون الطالب فى حيرة من أمره بسبب الإجابة الصحيحة، قائلة: الأسئلة ستميز الطلاب وبعضهم وفق المستويات المختلفة، ولكن لن يكون هناك توتر أو حيرة فى اختيار الإجابات الصحيحة، موضحة أن أسئلة الاختيار من متعدد سوف تمثل 85% من امتحان كل مادة و15% مقالية.

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى فى حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية في تصريحات صحفية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

ارتفاع أسعار الغذاء فى إسبانيا بنسبة 16% مع توقعات باستمرار الأزمة

تعانى الأسر الإسبانية من وضع غير مسبوق بالنسبة لأسعار الغذاء المستمرة فى الارتفاع، حيث زادت الأسعار فى أكتوبر الماضى بنسبة 16%، مع توقعات باستمرار الارتفاع للفترات القادمة.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إلى أن نقص الأسمدة والمواد الخام بسبب حرب أوكرانيا، مع تغير المناخ وموجة الجفاف الشديدة التى تعانى منها البلد الأوروبى، أدى كل ذلك إلى نقص إنتاج بعض المحاصيل الزراعية الأساسية وبالتالى زيادة الأسعار.

مبابي مهدد بعقوبة من فيفا قبل مواجهة فرنسا ضد تونس.. اعرف التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن أن كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، بات مهددا بعقوبة قبل مواجهة تونس، المقررة الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات مونديال 2022.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بصدد توقيع عقوبة على مبابي والاتحاد الفرنسي، بسبب عدم التزام اللاعب بلائحة التحدث لوسائل الإعلام، عقب مباراتي أستراليا والدنمارك، وذلك بعد أن حذر الاتحاد الفرنسي، بعد المباراة الأولى ضد الدنمارك، لكن اللاعب لم ينتبه لهذه التعليمات.

أ.ش.أ: الخارجية الصينية تفند أسباب اعتقال مراسل "بي بي سي" فى شنغهاى

أعلنت وزارة الخارجية ​الصين​ية أن مراسل قناة "​بي بي سي​" الذي اعتقل أثناء تغطيته احتجاجا في مدينة "​شنغهاي"، لم يعرف نفسه ولم يظهر بطاقته الصحفية لقوات الأمن الصينية.

اوردت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

الصحة: استخدام مضادات الميكروبات الخاطئ يقتل 5 ملايين شخص حول العالم سنويا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستخدام غير الآمن لمضادات الميكروبات خطوة تحمى صحة المصريين من مخاطرها، مشيرا إلي أن الاستخدام الخاطئ لمضادات الميكروبات يتسبب فى وفاة 5 ملايين مواطن عالميا كل سنة.

فيفا يسلط الضوء على إنجازات ميسي ورونالدو فى المونديال: نعيش لحظات تاريخية

سلط الحساب الرسمي لكأس العالم قطر 2022، التابع للفيفا، الضوء على إنجازات الثنائي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، وليونيل ميسي قائد الأرجنتين.

ونشر حساب المونديال صورة لكلا اللاعبين وعلق، "رونالدو هو اللاعب الوحيد الذى سجل فى 5 نسخ بكأس العالم.. وميسي هو اللاعب الوحيد الذى صنع أهدافاً فى 5 نسخ بكأس العالم.. نعيش لحظات تاريخية".