شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تشكيل اتحادات الطلاب بالتعيين فى الجامعات غير مكتملة النصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، حول أعداد الطلاب المُتقدمين للترشح في الانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي.

وأفاد التقرير، بأن الانتخابات الطلابية تشهد مشاركة كبيرة من جانب الطلاب خلال العام الجامعي الحالي 2022/2023، حيث ترشح 14813 طالبًا و13397 طالبة بإجمالي 28210 طلاب وطالبات.

وأوضح التقرير مشاركة 27 جامعة حكومية و16 جامعة أهلية وخاصة وتكنولوجية و85 معهدًا في الانتخابات الطلابية خلال هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن العام الدراسي 2021/2022 شهد ترشح 26793 طالبًا وطالبة، وشهد العام الدراسي 2020/2021 تقدم 25178 طالبًا وطالبة، بينما شهد العام الدراسي 2019/2020 تقدم 24864 طالبا وطالبة، لتعُد مشاركة الطلاب خلال العام الدراسي الحالي أكبر المُشاركات للطلاب خلال السنوات الأخيرة.

ومن المُقرر أن يتم تشكيل الاتحادات الطلابية بالتعيين في الجامعات التي لم يُكتمل بها النصاب طبقا للائحة.

وتجدر الإشارة، إلى أن الدكتور أيمن عاشور، كان قد اعتمد جدول انتخابات الاتحادات الطلابية التي تُجري خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر المُقبل، حيث تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات في يوم 24 من شهر نوفمبر الجارى، وسيتم تلقى طلبات الطعون اليوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر، وسيتم فحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم، وسيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتُجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تُجرى انتخابات أمناء اللجان ومُساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر المُقبل.

جدير بالذكر، أنه تتم متابعة الانتخابات من مقر قطاع الأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على إقامة مقر لقطاع الأنشطة الطلابية يتبع وزارة التعليم العالي.