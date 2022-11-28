شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن طرح 12 ألف طن قمح روسى بالبورصة السلعية بسعر 9750 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجارى، تم طرح سلعة القمح بالبورصة السلعية، وقد قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيها للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد 18 عملية شراء بالفعل .

وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 28 طلبا بإجمالي كمية قدرها 19779.98 طن، بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنيه.

وفي السياق نفسه، تعقد البورصة المصرية للسلع ثاني جلساتها يوم الأربعاء القادم الموافق 30 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية ظهراَ .