شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عودة البرنامج التثقيفى للأطفال بالمساجد يومى الأحد والخميس أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف تنفيذ البرنامج التثقيفي للأطفال، بذات المساجد القائم بها يومي الأحد والخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر بدءا من اليوم، وذلك بناء على طلب العديد من أولياء الأمور بتكثيف البرنامج التثقيفي للأطفال.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم صرف مكافآت شهرية متميزة لأفضل القائمين على النشاط أداء وتميزا بحد أدنى مائة مسجد شهريا.

وأطلقت وزارة الأوقاف خطة دعوية مكبرة، فور عودة العمل بالمساجد لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، من خلال عدد من البرامج والمشروعات الدعوية وعلى رأسها عودة المقارئ القرآنية ولأول مرة فتحها للمصلين ورواد المساجد، وتعد المقارئ القرآنية مركزًا للتدريب على قراءة القرآن الكريم مجودًا ، ويقوم بالقراءة فيها نخبة من القراء والأئمة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل ، الذين يمتازون بحسن الصوت ، والأداء المنضبط.

كما أطلقت وزارة الأوقاف، البرنامج الصيفى للأطفال "حق الطفل"، فى شهر يونيو الماضى، ووصل إجمالى ما تم اعتماده من المساجد التى يؤدى بها النشاط نحو 5189 مسجدًا.