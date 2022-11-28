شكرا لقرائتكم خبر عن "نساء مؤمنات".. مسابقة بالتعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق مسابقة : "نساء مؤمنات" ، بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، وذلك في إطار الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، واهتمامًا منها بدور المرأة في بناء المجتمع، وتهدف إلى إلقاء الضوء على جانب من حياة زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) أمهات المؤمنين، وبناته (صلى الله عليه وسلم) رضوان الله تعالى عنهن، والصحابيات الكريمات (رضي الله عنهن) ممن عاصرن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكان لهن دور بارز في الحياة وخدمة المجتمع.

وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم ، أن المسابقة عبارة عن ثلاثين سؤالًا ولها جائزتان يوميًّا، قيمة كل جائزة منهما (500 جنيه)، على النحو التالي:

أولًا : الجوائز اليومية :

الجائزة الأولى: للطلاب بالتعليم قبل الجامعي (الابتدائي والإعدادي والثانوي بأنواعه).

الجائزة الثانية: المشاركة بها مفتوحة للجميع.

بالإضافة إلى جائزتين شرفيتين أو أكثر يوميًّا للمشاركين من الدول العربية أو المصريين المقيمين بالخارج تعلن أسماؤهما في إذاعة القرآن الكريم.

ثانيًا : الجوائز الخاصة في نهاية المسابقة :

5 جوائز قيمة كل جائزة منها 500 جنيه للأكثر مشاركة.

و5 جوائز أخرى قيمة كل جائزة منها 500 جنيه للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة.

وستبدأ إذاعة أسئلة المسابقة بإذاعة القرآن الكريم لمدة شهر بدءًا من يوم الخميس القادم السابع من شهر جمادى الأولى الموافق الأول من شهر ديسمبر لعام 2022م.