شكرا لقرائتكم خبر عن "نساء مؤمنات".. مسابقة بالتعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم ، أن المسابقة عبارة عن ثلاثين سؤالًا ولها جائزتان يوميًّا، قيمة كل جائزة منهما (500 جنيه)، على النحو التالي:
أولًا : الجوائز اليومية :
الجائزة الأولى: للطلاب بالتعليم قبل الجامعي (الابتدائي والإعدادي والثانوي بأنواعه).
الجائزة الثانية: المشاركة بها مفتوحة للجميع.
بالإضافة إلى جائزتين شرفيتين أو أكثر يوميًّا للمشاركين من الدول العربية أو المصريين المقيمين بالخارج تعلن أسماؤهما في إذاعة القرآن الكريم.
ثانيًا : الجوائز الخاصة في نهاية المسابقة :
5 جوائز قيمة كل جائزة منها 500 جنيه للأكثر مشاركة.
و5 جوائز أخرى قيمة كل جائزة منها 500 جنيه للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة.
وستبدأ إذاعة أسئلة المسابقة بإذاعة القرآن الكريم لمدة شهر بدءًا من يوم الخميس القادم السابع من شهر جمادى الأولى الموافق الأول من شهر ديسمبر لعام 2022م.