شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تضبط سيارات محملة بـ 35 طن أرز شعير وعدم توريدها للمضارب الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين تكثيف حملاتها الرقابية، والمرور على كافة الأنشطة التموينية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومحاربة الغش والاحتكار بكافة أشكاله، وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين.

وتمكنت مديرية التموين بالبحيرة من ضبط سيارات محملة بـ 35 طن أرز شعير موسم 2022 بهدف تجميعهم وحجبهم عن التداول بالأسواق، وتم التحفظ على الكمية المذكورة وتوريدهم للمضارب الحكومية وكذلك تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كانت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد الفترة لإلزام حائزى سلعة الأرز الشعير والأرز الأبيض من "مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم"، إخطار ‏المديريات المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم، حيث كان من المفترض أن تنتهى الفترة المقررة أمس الأحد ، إلا أن الوزارة مدت المدة حتى يوم 3 ديسمبر المقبل.