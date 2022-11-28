شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تنظيم ضوابط لإمداد السعودية بالعمالة خلال موسمى الحج والعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، صباح اليوم الإثنين، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وسلطان السبيعي القنصل العام، وفصيل العتيبي الملحق العمالي بالسفارة، وذلك بمكتبه بديوان عام الوزارة ، لبحث الملفات المشتركة وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير أسامة بن أحمد نقلي، وأعرب عن عمق العلاقات المصرية السعودية، مؤكداً أن تلك العلاقات ستظل منبعاً للنهوض بالوطن العربي على كافة المستويات، مشيداً بدور "المملكة" في رعاية وحماية حقوق العمالة المصرية العاملة على أراضيها، مثمنا مواقف السعودية المساندة للدولة المصرية في مختلف العصور.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة بدأت في إجراءات تنظيم ضوابط لعملية إمداد المملكة بالعمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة، وأنه جرى تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات إلحاق العمالة بالخارج في هذا الشأن، وتحديد صيغة عقود متفق عليها تخدم مصلحة الجانبين.

من جانبه، قدم السفير السعودي التهنئة للوزير على توليه حقيبة الوزارة، متمنيا له دوام التوفيق في مسيرته لخدمة قضايا العمل، مؤكداً على متانة العلاقات المصرية السعودية، ومشيدة بالزيارات المتبادلة بين الجانبين التي نقلت العلاقات لمرحلة استراتيجية على أعلى مستوى، وثمن دور مصر الرائد مع السعودية سواء بالتعاون الاقتصادي أو إمداد المملكة بالعمالة المصرية المدربة والمؤهلة، مشيراً إلى أن هناك علاقة طيدة تجمع الشعبين والدليل على ذلك ان أكبر جالية في السعودية من المصريين مصرية .

وأشار نقلي إلى حسن التعاون بين وزارة القوى العاملة المصرية، ووزارة الموارد البشرية لخدمة العنصر البشري لتحقيق طموحات الشعبين وكذلك التعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالمملكة لإدارة ملف تنقل الايدي العاملة وعملية توثيق العقود، مشدداً على الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية الرسمية العاملين بالمملكة ومواجهة جميع المشاكل التي يواجهونها، مقدما الشكر للدولة المصرية على إمداد المملكة بالعمالة الموسمية خلال موسم الحج والعمرة، موضحا أن هناك أولوية لاستقدام العمالة المصرية.

حضر اللقاء من جانب الوزارة : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وعبد الوهاب خضر المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وامال عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية ، ومهيب أبو زيد مسئول التشغيل بالخارج بالوزارة.