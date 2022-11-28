شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل ترام الإسكندرية بالكامل.. تفاصيل المشروع والان مع تفاصيل الخبر
ويبلغ طول الخط 13.2 كم ويشتمل على عدد 24 محطة حيث تعتبر محطتى فيكتوريا وسيدى جابر محطات تبادلية مع مشروع مترو الإسكندرية.
ويهدف التطوير إلى التغلب على الاختناقات المرورية عند التقاطعات بالشوارع والمحاور الرئيسية، وتقليل الكثافة المرورية الناتجة عن إستخدام السيارات الخاصة فى المسافات القصيرة داخل المدن .
مميزات الترام
- مسافات متقاربة بمتوسط 0.5 كم بين كل محطتين.
- مناورة عالية
- يتم تنفيذه على مسار سطحي ويمكن تنفيذه على مسار علوى أو نفقي عند التقاطعات البسيطة.
- مدة تنفيذ قصيرة نسبياً
- حجم نقل كبير
مواصفات الترام
1. السرعة التصميمية : 40 – 60 كم/ساعة
2. التكلفة المالية : 15 مليون دولار لكل كيلو متر
3. الطاقة الإستيعابية : 13 ألف راكب في ساعة لكل إتجاه
4. الطاقة الإستيعابية : 400 ألف راكب/يوم
5. المسافة بين المحطات : 0.4 – 0.6 كم
6. أماكن التنفيذ : الربط بين مسافات متقاربة ذات كثافة متوسطة داخل المدن .
7. طريقة التنفيذ : علوى – سطحى .