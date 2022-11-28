شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل ترام الإسكندرية بالكامل.. تفاصيل المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بالكامل من إشارات وقضبان وإنشاء كبارى فى مناطق التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور لتحقيق الهدف من المشروع المتمثل فى تخفيف التكدسات المرورية، وتقديم خدمات مميزة ‏لجمهور الركاب بالإسكندرية والحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضي لها، وسيتم تقليل زمن الرحلة إلى 31 دقيقة حيث ستزيد سرعته إلى 21 كم /ساعة وسيتم تقليل زمن التقاطر إلى 3 دقائق.

ويبلغ طول الخط 13.2 كم ويشتمل على عدد 24 محطة حيث تعتبر محطتى فيكتوريا وسيدى جابر محطات تبادلية مع مشروع مترو الإسكندرية.

ويهدف التطوير إلى التغلب على الاختناقات المرورية عند التقاطعات بالشوارع والمحاور الرئيسية، وتقليل الكثافة المرورية الناتجة عن إستخدام السيارات الخاصة فى المسافات القصيرة داخل المدن .

مميزات الترام

- مسافات متقاربة بمتوسط 0.5 كم بين كل محطتين.

- مناورة عالية

- يتم تنفيذه على مسار سطحي ويمكن تنفيذه على مسار علوى أو نفقي عند التقاطعات البسيطة.

- مدة تنفيذ قصيرة نسبياً

- حجم نقل كبير

مواصفات الترام

1. السرعة التصميمية : 40 – 60 كم/ساعة

2. التكلفة المالية : 15 مليون دولار لكل كيلو متر

3. الطاقة الإستيعابية : 13 ألف راكب في ساعة لكل إتجاه

4. الطاقة الإستيعابية : 400 ألف راكب/يوم

5. المسافة بين المحطات : 0.4 – 0.6 كم

6. أماكن التنفيذ : الربط بين مسافات متقاربة ذات كثافة متوسطة داخل المدن .

7. طريقة التنفيذ : علوى – سطحى .