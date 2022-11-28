شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن" تبدأ صرف معاشات ديسمبر الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات ديسمبر اعتبارا من يوم الخميس المقبل أول الشهر، كما تستمر الوزارة اليوم فى صرف معاشات نوفمبر الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.