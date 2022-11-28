شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمو برامج رياضية: محاولات بعض الأندية والإعلاميين لاستقطاب الجمهور تخلق التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عز الدين مقدم برامج رياضية بقناة أون سبورت، إن المشجع له تأثير في القرارات الخاصة بالأندية، وكذلك توجهات بعض الإعلاميين، فأحيانا نظرا لتأثير الجمهور وحديثه عبر مواقع التواصل يميل الإعلامى للإشادة بنادي بعينه محاولة منه لإرضاء المشجعين.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثانى من منتدى مصر للإعلام في الجلسة الأولى تحت عنوان "كيف تخلق جمهورا رياضيا متعصبا؟" والتى يديرها الإعلامى هانى حتحوت.

وقال عز الدين إن بعض الأندية تذهب لاستقطاب المشجعين نظرا لتأثيرهم، وهو الأمر الذي تحول فيما بعض لوجود حلقة مفرغة تسبب التعصب.

بدوره أكد حامد الحارثي مقدم برامج رياضية بقناة أبو ظبي الرياضية أنه في السابق كان يتحكم الإعلام بدرجة كبيرة في الجماهير، وما يحدث في الأندية وقرارتها وغيرها، أما الآن فالسوشيال الميديا هى المتحكم في الإعلام وانعكست الصورة تماما.

وأضاف أن انجلترا هى أكثر دولة عانت من التعصب غير الحميد، أما الآن فهى تعانى من التعصب الحميد، وهو الشغف، فالمشجع شغوف في أي مكان في انجلترا لمؤازرة ناديه.

بدوره قال وليد الفراج مقدم برامج بقناة ام بي سي اكشن السعودية، إنه ينبغي الحصول على المعلومات من مصدرها الصحيح، فمثلا معلومة عن مجلس إدارة الاهلي فنتحدث مع الكابتن محمود الخطيب، وفي الزمالك مرتضى منصور أو أمير مرتضى.

أضاف الفراج، أن جزء من حدة الجمهور في السوشيال ميديا هى الضغوط التى يتعرض لها المشجعين سواء في منزله أو خارجه، ومن ثم هناك أناس تعبر ارائها بعنف على السوشيال ميديا.

وأوضح الفراج أن التعصب الرياضى يأتى نتيجة الشغف والحب الزائد من المشجع لناديه.