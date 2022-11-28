شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد تتأثر بمنخفض السودان.. خرائط الأمطار وتفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر البلاد اليوم الإثنين 28 نوفمبر وغدا الثلاثاء 29 نوفمبر، بامتداد منخفض السودان الموسمي علي معظم المناطق الجنوبية من شمال الصعيد إلي أقصي الجنوب.

ويدفع ذلك كمية من الرطوبة، كما يؤدي إلي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويترافق معه حوض علوي يهيئ الفرصة لسقوط الأمطار.

وعن حالة الطقس خلال هذين اليومين، أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الأحمر تتأثر بأمطار خفيفة إلي متوسطة وتصبح الأجواء غائمة بشكل عام، وتصل إلى شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون متفاوتة الشدة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30٪ ، وفرص أمطار خفيفة تكون متوسطة على جنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد بنسبة حدوث 30٪ .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.