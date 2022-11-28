شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة ندوة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم صباح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، 5 من الطلاب المتميزين الذين شاركوا في مسابقة ندوة مصر الرقمية "التحول إلى مجتمع رقمي متكامل"، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفى حواره مع الطلاب، أشار المتيني إلى الطفرات التكنولوجية الحديثة السريعة التى نشهدها هذه الأيام فى مختلف المجالات جعلت من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضرورة.

وحث الطلاب على تنمية قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، مؤكداً أن الجامعة لا تألوا جهداً فى توفير كافة التدريبات اللازمة والمتاحة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجين مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات المجتمعية الداعمة.

ودعا الطلاب للحرص على حضور الفعاليات التى تنظمها الجامعة من خلال الموسم الثقافي الفنى الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف تثقيف وتوعية الطلاب فى مختلف المجالات.

وكرم د. محمود المتيني الطلاب، وهم ماريا جورچ كلية حقوق الفرقة الثالثة وعبد الرحمن أحمد كلية الآداب ومحمد أحمد محمد كلية الحقوق ونادر أيمن كلية الزراعة وعمرو عصام كامل إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

كما تسلم الفائزين هدايا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم أهداها لهم وهي عبارة عن أجهزة محمول حديثة.