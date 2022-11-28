شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألفا و210 طلاب يتقدمون للاتحادات الطلابية بالجامعات بينهم 13 ألف طالبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مطلع من وزارة التعليم العالى، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين والمرشحين فى انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2022/2023، بلغ 28 ألفا و210 طلاب وطالبات على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد، وذلك وفقا للكشوف المبدئية.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن عدد الطلاب المتقدمين سجل 14813 ألف طالب فى حين سجل إجمالى عدد الطالبات 13397 طالبة، مشيرا إلى أن هذا العام شهد زيادة فى مشاركة الطلاب فى الجامعات الخاصة والأهلية للمشاركة فى انتخابات الاتحادات الطلابية.

وأكد المصدر أن هذا العام الدراسى شهد زيادة فى أعداد الطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بنسبة حوالى 25 %، عن العام الماضى، موضحا أن ذلك يرجع إلى زيادة الوعى لدى الطلاب بأهمية الاتحادات الطلابية والمشاركة فيها.

وحدد الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية والذى اعتمده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، يوم 28 نوفمبر لفتح باب تلقى طلبات الطعون، على أن يتم فحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل.

ووفقا للجدول الزمنى، سيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبرالمقبل.

وكانت أعلنت الجامعات أمس الأحد، الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين والمتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية، حيث تم فتح باب التقدم للانتخابات الطلابية على مستوى الجامعات يوم الخميس الماضى.