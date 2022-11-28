شكرا لقرائتكم خبر عن من له حق الطعن ضد المرشحين على انتخابات الاتحادات الطلابية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع بدء الجامعات فى فتح باب تلقى طلبات الطعون، اليوم الأثنين وفقا للجدول الزمنى المعلن من وزارة التعليم العالى لانتخابات الاتحادات الطلابية ينشر " الخليج 365 نص المادة المنظمة للطعون والمنشورة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019 بشأن اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات.

وحددت المادة 17 من اللائحة الإدارية للاتحادات الطلابية، من له حق الطعن ضد المرشحين على انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث نصت على أنه" لكل ذي مصلحة الطعن على المرشحين فى أول يوم عمل تالى لإعلان قائمة أسماء المرشحين بموجب طلب كتابى يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية أو المعهد، على أن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك .

ومن المقرر أن يتم فحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل.

ووفقا للجدول الزمنى، سيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبرالمقبل.

وكانت أعلنت الجامعات أمس الأحد، الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين والمتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية، حيث تم فتح باب التقدم للانتخابات الطلابية على مستوى الجامعات يوم الخميس الماضى.