شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: يجب صرف المضادات الحيوية بوصفة طبية وليس عشوائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن يجب التشجيع على الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال فعاليات اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية أن جائحة كورونا كان لها دور كبير فى لفت أنظار العالم إلي ضرورة رصد الآثار السلبية للاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية.

وأوضحت الدكتورة نعيمة القصير خطورة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية وطالبت بوضع ضوابط بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بموجب وصفة طبية وتابعت: يجب الامعان في تدريب كامل للأطباء والصيادلة بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، أنه من الضرورى الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية حفاضا علي الصحة العامة، وتابع: سنسعى الي ضم المستشفيات جميعها للاستراتيجية.