شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وانخفاض حرارة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- الإثنين 28 نوفمبر :

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40٪ تقريبا على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد قد تمتد ليلا إلى مناطق من القاهرة بنسبة بنسبة حدوث 20٪ على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 29 نوفمبر :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50٪ على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

- من الأربعاء 30 نوفمبر حتى السبت 3 ديسمبر :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.