شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 85% من أسئلة الثانوية اختيار من متعدد والإجابات ستكون واضحة دون تشابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم ضبط امتحانات الثانوية العامة وخاصة فى أسئلة الاختيار من متعدد وإجاباتها بحيث لا يكون الطالب فى حيرة من أمره بسبب الإجابة الصحيحة، قائلة: الأسئلة ستميز الطلاب وبعضهم وفق المستويات المختلفة، ولكن لن يكون هناك توتر أو حيرة فى اختيار الإجابات الصحيحة، موضحة أن أسئلة الاختيار من متعدد سوف تمثل 85% من امتحان كل مادة و15% مقالية.

وشددت المصادر، على أن الوزارة تعمل على راحة الطلاب، واستمعت لبعض شكاواهم بشأن ما شهدته امتحانات السنوات الماضية من وجود تشابه نسبي في بعض الإجابات، لذلك سوف تتدارك ذلك في أسئلة امتحانات 2023، على أن يكون لكل سؤال إجابة واحدة، واضحة، بعيدا عن أي تشابه بين الخيارات المتاحة للإجابة.

وبخصوص الإجابة عن الأسئلة المقالية، أوضحت المصادر أنه سيكون مطلوب من الطالب كتابة إجابة قصيرة تتراوح بين سطرين أو ثلاثة أسطر، وفي المواد الرياضية سيُطلب من الطالب الإجابة على مسألة رياضية بخطواتها، مشيرا إلى أن المصحح الذي سيقوم بتقدير درجات الأسئلة المقالية سيكون متخصصا في المادة، على أن يكون بين يديه نموذج استرشادي يقوم بالتصحيح من خلاله، ولن تترك الوزارة المصحح يقدر الدرجات وفق أهواءه الشخصية، بل سيكون هناك نموذج استرشادي تقريبي لإجابة كل سؤال مقالي.

ولفت إلى أن الوزارة ستلغي التصحيح المركزي لامتحانات الثانوية العامة، على أن تكون هناك مراكز تصحيح إلكتروني في 6 محافظات، أي بمعدل ستة مراكز تصحيح إلكتروني، وكل مركز يضم مجموعة من المحافظات، بحيث تغطي المراكز الستة جميع محافظات الجمهورية، لتسهيل عملية التقدير، والتسهيل أيضا على الطلاب إذا أرادوا التظلم على درجاتهم.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعقد ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 وخطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.