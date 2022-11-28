شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: سداد مصروفات الدراسة والسكن الجامعى لـ12 ألف طالب من "التكافل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عن سداد المصروفات الدراسية لعدد 12077 طالبا وطالبة تجاوزت سبعة ملايين جنيه تم صرفها من صندوق التكافل الاجتماعي، ووفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وقالت جامعة القاهرة، إنه تم وضع خطة للتوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة والذي يهدف تحقيق الضمان الاجتماعي للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول دون الاستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخول أسرهم المادية.

وتشمل خطة جامعة القاهرة التوسع في الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد المصروفات الدراسية والسكن الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

يذكر أن الدكتور محمد الخشت وجه خلال جلسة مجلس الجامعة في يونيو الماضي، بتشكل لجنة لدراسة وبحث سبل جديدة ومناسبة لزيادة دعم الطلاب غير القادرين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.