شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد مجلس الفقه الثانى لكبار العماء بمسجد الحسين الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مجلس الفقه الثاني بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) لقراءة وشرح كتاب "الكليات الست" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف وذلك يوم الأحد المقبل، عقب صلاة العصر مباشرة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنه من المقرر مشاركة عدد علماء الفقه بجامعة الأزهر، وهم: الدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور سيف الدين رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا الأسبق، الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة، لافتة إلى أن مجلس الفقه الأول تناول كتاب "قواعد الفقه الكلية".