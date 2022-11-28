شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جمادى الأول.. مواعيد أشهر العام الهجرى المتبقية باليوم والتاريخ وأطوالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

وينشر " الخليج 365" باليوم والتاريخ مواعيد أشهر العام الهجري 1444 هجريا المتبقية وذلك بعد شهر جمادى الأول، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، كما يلى :



- جمادى الأخرة : - جمادى الأخرة :

أول أيام الشهر فلكيا :

الأحد 25 ديسمبر 2022

طوله : 29 يوما



- رجب : - رجب :

أول أيام الشهر فلكيا :

الإثنين 23 يناير 2023

طوله : 29 يوما



- شعبان : - شعبان :

أول أيام الشهر فلكيا :

الثلاثاء 21 فبراير 2023

طوله : 30يوما



- رمضان : - رمضان :

أول أيام الشهر فلكيا :

الخميس 23 مارس 2023

طوله : 29 يوما



- شوال : - شوال :

أول أيام الشهر فلكيا :

الجمعة 21 أبريل 2023

طوله : 30 يوما



- ذو القعدة : - ذو القعدة :

أول أيام الشهر فلكيا :

الأحد 21 مايو 2023

طوله : 29 يوما



- ذو الحجة : - ذو الحجة :

أول أيام الشهر فلكيا :

الإثنين 19 يونيو 2023

طوله : 30 يوما