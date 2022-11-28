شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توضح طرق حماية الأطفال من عدوى الفيروس المخلوى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آليات حماية الأطفال من الإصابة بالفيروس المخلوى، مشيرة إلي أنه يجب حمايتهم من هذا الفيروس عن طريق الوقاية باتباع العديد من النصائح التى تشمل:

- غسل اليدين بالماء والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

- تجنب لمس الوجه أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين.

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.

- عدم المصافحة بالأيدي والقبلات والعناق.

- تنظيف وتطهير الأسطح جيدًا.

- العزل المنزلي في حالة الإصابة.

- تغطية الأنف عند السعال أو العطس بمنديل ورقي، ثم غسل اليدين جيدًا بعد التخلص منه في صندوق القمامة.

- اتباع نظام غذائي صحي، لتقوية المناعة يكون غني بالخضوات والفواكه والبروتين.

الجدير بالذكر، أن الفيروس المخلوي التنفسي هو عدوى فيروسية تستهدف الجهاز التنفسي العلوي أي الأنف والجيوب الأنفية والحلق والحنجرة والبلعوم، ويزداد فرص الإصابة عند اقتراب فصل الشتاء.