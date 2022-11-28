شكرا لقرائتكم خبر عن صديق للبيئة وآمن.. "المونوريل" يربط 6 أكتوبر بشبكة المترو والعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروعى المونوريل لربط مدينة 6 أكتوبر بشبكة المترو والقطار الكهربائى وكذلك مدينة نصر وعدة مناطق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، حيث يتميز المونوريل بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج لتعديلات كثيرة في المرافق.

ويربط مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية" مدينة نصر بالعاصمة الإدارية، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا للوفاء والأمل، ثم يتجه لمحور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الي بيت الوطن ثم يمر بإحياء العاصمة الإدارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

كما بربط مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر) منطقة المهندسين وامبابة بمدينة 6 أكتوبر، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلي محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوى بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يحتل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور، ومن أهم مميزات المونوريل أنه صديق للبيئة وآمن وسريع ولا يصدر أي ضوضاء أثناء التشغيل.