شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إجراءات من التعليم للتوعية الصحية للطلاب والتعامل مع الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الإجراءات والضوابط للتوعية الصحية للطلاب والتعامل مع الأمراض ومصير الطلاب الذين يتغيبون عن الاختبارات بعذر قهرى.

- اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ونشر الوعي الصحي.

- حظر بيع أى منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو تمثل خطرًا على صحة الطلاب.

-التنسيق مع المحافظة ومديرية الأمن للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في محيط المدارس.

- التواصل مع أولياء الأمور لحثهم على توعية أبنائهم بعدم شراء المنتجات الغذائية الضارة بصحتهم.

- نشر الوعي الصحي بين الطلاب وتوجيههم إلى الالتزام بالممارسات الصحية السليمة حفاظًا على الصحة العامة والنمو السليم لهم.

- اتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان، خاصًة فيما يتعلق بالتعامل مع الطلاب والبيئة المحيطة في حال ظهور أية أعراض مرضية عليهم.

- التنسيق مع فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة لاستخراج الشهادات الصحية لكافة أعضاء لجان استلام الوجبات المدرسية.

- عقد اختبار موحد للطلاب الذين يتغيبون عن امتحان شهر نوفمبر الجارى بعد تقديم شهادة تفيد بأنه تغيب عن الامتحان لعذر قهرى.