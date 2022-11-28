شكرا لقرائتكم خبر عن 200 حصان عربى فى "مرماح الخيول".. شاهد تحدى الفرسان على أرض أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” ألبوماً مصوراً لمنافسات "مرماح الخيول" الذى يعد أشهر الموروثات الشعبية فى صعيد مصر، لتلاقى أبناء القبائل العربية المختلفة وإبراز القوة والمهارة فى الفروسية من خلال المنافسة بالخيول العربية الأصيلة.

واستضافت قرية بنبان بمحافظة أسوان، مرماح الخيول السنوى، والذى أطلق عليه فى دورته الحالية اسم "مونديال الشمس بنبان 2022" وجمع أكثر من 200 حصان فى تنافس أبناء القبائل العربية ضمن الموروثات القديمة فى صعيد مصر.

يشار إلى أن مرماح الخيول فى صعيد مصر، هو موروث شعبى قديم لأبناء القبائل العربية ويعد فرصة لتلاقى الشعوب وتنافس أبناء القبائل على لقب أفضل "جواد" وتستضيف محافظة أسوان نحو 22 سباق على مدار العام وفى قرى المحافظة المختلفة، ويبدأ الإعداد له مبكراً من خلال لجنة تنظيم تطوعية ويشارك فيه الآلاف من أبناء الصعيد.



احتفال-بالكأس



أحد-الفرسان



أحد-المنافسين



الأكل-والشرب-فى-المرماح



الفارس-الفائز



الفرحة-بعد-الفوز



المرماح-فى-الصحراء



تجمع-المواطنين-فى-المرماح



جانب-من-الحضور



جانب-من-المرماح



حفاوة-بالفائز



فرحة-الفوز-فى-السباق



فرحة-القبيلة



لجنة-التنظيم



مرماح-الخيول