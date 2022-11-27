شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 116 حالة إشغال للمقاهى والمحال التجارية بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن قطاع إشغالات المنيرة الغربية حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام والتصدى للمخالفات وردع المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن التصدى للإشغالات الثابتة والمتحركة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 116 حالة إشغال وإيداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدوري على المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.