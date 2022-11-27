شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ أسقفية الخدمات العامة في الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أسقفية الخدمات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية من أهم المؤسسات التي تقدم خدمات لكافة جموع الأقباط في مصر، حيث تأسست لتكون بمثابة الذراع التنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتلعب الأسقفية دورا رائدا فى الخدمات الدياكونية للفقراء والمجتمعات المحرومة والمهمشة جميع أنحاء مصر.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية أن الأسقفية تأسست فى 30 سبتمبر 1962 ليكون الذراع الاجتماعى والتنموى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تم رسامة الأنبا صموئيل أول أسقف لأسقفية الخدمات ثم تكليف نيافة الأنبا أثناسيوس بقيادة الأسقفية وجعلها ملاذا آمنا .

وفى الثانى من يونيو 1985 تم تكليف الأنبا سرابيون بقيادة الأسقفية، حيث قام نيافته بوضع الكثير من الأنظمة ،وتعيين خدام من ذوي المهارات وقام بالخدمة علي قدم المساواة في كافة المجالات المسكونية والاجتماعية وخدمات تنمية المجتمع.

وفى أوائل عام 1996، تولى الأنبا يؤانس زمام الأمور وشدد على أهمية العمل الخيرى، وبالتالى ابتكر نهجاً جديداً للتنمية الاجتماعية المتكاملة( CID).

وفى يوليو 2015 تم تكليف الأنبا يوليوس بقيادة الأسقفية، وأعطى نيافته اهتماماً خاصاً لتطور وتنمية المجتمعات، وبدأ تحديث اللوائح الداخلية واجراءات التشغيل القياسية.

وقام بتأسيس مجلس استشارى للأسقفية وبدأت مرحلة جدیدة نحو إعادة هيكلة الأسقفية كمنظمة ذات طابع ديني تخدم المجتمعات المصرية المحتاجة.