شكرا لقرائتكم خبر عن مجرة ​​المرأة المسلسلة تزين سماء المساء وتشاهد بسهولة بالعين المجردة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترصد مجرة ​​المرأة المسلسلة (أندروميدا) أقرب مجرة حلزونية إلى مجرتنا درب التبانة نهاية الشهر الحالى، حيث تكون في موقع مرتفع في الأفق الشرقي بداية الليل بسماء مصر والوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذه المجرة الحلزونية الكبيرة المعروفة أيضًا بإسم ميسييه 31 و NGC 224 ، تبعد مسافة 2.5 مليون سنة ضوئية منا.

تشاهد هذه المجرة من المواقع المظلمة بعيدًا عن أضواء المدن حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة كما فعل مراقبو النجوم القدماء قبل أيام خرائط النجوم و اجهزة الرصد البصرية، حيث تظهر كطخة خافتة كبيرة إلى أسفل اليسار (أو 14 درجة إلى الشمال الشرقي السماوي) من نجم الفرس ( الفا الفرس) .

تشكل النجوم الثلاثة الواقعة في أقصى الغرب من كوكبة ذات الكرسي (كاسيوبية) التي تشبه حرفي W او M حسب وضعيتها في قبة السماء وهي Caph و Shedar و Gamma Cas ، رأس سهم ضيق يشير نحو المرأة المسلسلة (أندروميدا) وستظهر بشكل افضل عند استخدام المناظير .

باستخدام التلسكوب وعدسة ذات تكبير منخفض ابحث عن مجرتين مرافقتين أصغر حجمًا حيث توجد في المقدمة الأكثر إشراقًا ميسييه 32 والأكثر بعدًا والأكثر خفوتًا ميسييه110.