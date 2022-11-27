التضامن: عرض مشروع قانون الرعاية البديلة قريبا على مجلس الوزراء

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى حسن مدير عام إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الإعلام فى مصر يركز بشكل كبير على موضوع الاحتضان بعد تأكيد الرئيس السيسى بأهمية كفالة الأطفال لاحتوائهم داخل أسر بدلا من داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بسبب أن وجود الطفل داخل أسرة أكثر بكثير من داخل الرعاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى عبر قناة دى إم سى، أن الوزارة أعدت مشروع الرعاية البديلة ويجرى عليه حاليا حوار مجتمعى تمهيدا لعرضه قريبا على مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هناك زيادة فى دور الرعاية بدلا من 300 مركز استضافة وصل حاليا إلى 420 مركز استضافة للأطفال.

وتابع أن تجميع الأطفال من يوم لـ6 سنوات سيتم تجميعهم لعمل لهم تأهيل تام، مضيفا أن هناك سهولا فى تقديم الآباء فى كفالة الأطفال بدلا من الإجراءات التى كانت تتم فى الماضى، مؤكدا أنه يتم عمل مقياس نفسى للأب والأم للتأكد على الأطفال فى سلام كامل بين الأسرة.