القوى العاملة: ندوة تثقيفية حول المساواة بين الجنسين بالوادى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بشأن عقد ندوة تثقيفية حول المساواة بين الجنسين بمقر مكتب عمل الفرافرة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وإدارة أوقاف الفرافرة في إطار تعزيز جهود القوى العاملة في التوعية والتثقيف في مجالات العمل المختلفة بالمحافظات.

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد في تقريره للوزارة ان الندوة حضرها 32 من الشباب من الجنسين من الذكور والاناث، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمرأة وتمكينها اقتصاديا في مختلف قطاعات العمل.

وأضاف مدير المديرية ان الندوة تمت تحت رعاية اللواء ا. ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ ، وحنان مجدى نائب المحافظ وتحت إشراف وتنفيذ مديرية القوى العاملة لتوعية الشباب من أبناء المحافظة بدور المرأة في المجتمع وحقها الذي كفلها القانون رقم 12 لسنة 2003 داخل بيئة العمل.



جانب من الحضور فى الندوة التثقيفية