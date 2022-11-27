شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة:قافلة"ستر وعافية"مبادرة من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سيمون ناصر رئيس قطاع المكتب الفني بمؤسسة حياة كريمة، إن قافلة "ستر وعافية" هى مبادرة من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المكون من 24 كيان من المؤسسات الأهلية، مشيرة إلى أن هذه هى القافلة الثامنة والتى كانت بمحافظة الدقهلية.

وأضافت سيمون ناصر خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه يتم تقديم جميع الخدمات المتكاملة فى المحافظة الواحدة كل أسبوع، حيث بدأنا بسوهاج، ثم الجيزة، القليوبية، كفر الشيخ، والمحلة الكبرى، والدقهلية، لافتا إلى توافر جميع التخصصات الطبية بالقافلة.

وأكدت أن هناك قاعدة بيانات يتم من خلالها توزيع المساعدات، موضحة أن أهم هدف من الأهداف الخمسة الخاصة بالتحالف هو تنسيق وتوحيد قاعدة بيانات للمستحقين والمتوفرة لدينا، لتوجيه المستفيد لأكثر من جمعية ووصول الخدمة لجميع المستفيدين فى نفس النطاق.