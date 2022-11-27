شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: البورصة السلعية ستضبط السوق و31 مطحنا تقدموا بطلبات لشراء القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البورصات السلعية في العالم كله تأخذ من أربع إلى خمس سنوات عند اطلق أول سلعة عليها، بينما البورصة المصرية للسلع سيكون فيها أكثر من سلعة وكلها سلع حاضرة في المخازن.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن السلع الأساسية فيها كميات بيعية سيتم طرحها في بورصة السلع، وكان لازما أن يكون هناك أداة جديدة في منظومة التجارة لضبط السوق، وهذا ما يتم من خلال بورصة السلع.

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، إلى أن هناك 31 مطحنا تقدموا اليوم بطلب شراء سلعة القمح من البورصة السلعية، موضحا أن من أهم مميزات البورصات السلعية هي العرض والطلب والشفافية، وسيكون هناك إفصاح عن كل شيء والبورصة من أهم الآليات لضبط الأسواق وتنظيمها لضبط الاسعار وتقليل الاحتكار.