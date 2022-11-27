شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: مبادرة التكيف بقطاع المياه لقت دعم جميع دول ومنظمات قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن التغيرات المناخية وأزمة المياه تطول العالم وليس مصر فقط والتغيرات المناخية واقع، موضحا أن مبادرة "التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه" مبادرة دولية مصر وضعتها بالاتفاق مع شركاء دوليين ومنظمات دولية.

وأضاف محمد غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن جميع الدول والمنظمات في قمة المناخ كوب 27 أبدت دعمها الكامل في مبادرة "التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه"، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف لتنفيذ مشروعات على أرض الواقع.

وأوضح، أن المشروعات في هذه المبادرة كلها خضراء تعتمد على مشروعات كثيرة تراعي البيئة والمناخ بأقل درجة ممكنة من الانبعاثات التي من الممكن أن تأثر على البيئة والمناخ، ومشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ في مصر والدول الأفريقية، فضلا عن مشروعات لزيادة كفاءة المنظمات المائية والتعامل مع الجفاف الشديد.