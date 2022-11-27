شكرا لقرائتكم خبر عن رموز الجالية المصرية يحتفون بزيارة وزيرة الهجرة إلى المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى رموز الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية بجهود السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوفد المرافق من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة من الجالية المصرية في كل ربوع المملكة بالرياض والمنطقة الشرقية وجدة والمنطقة الجنوبية.

وخلال اللقاء الودي، نقلت السفيرة سها جندي بعبارات الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية وحفاوة الاستقبال والتنسيق الدائم والمستمر لصالح أبناء المصريين في المملكة العربية السعودية، والتأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، والعمل على تنسيق الجهود، مشيدة بنتائج لقاء السيد الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، والمهندس وليد عبد الكريم نائب وزير الخارجية السعودي، السيد عبدالله بن غالب مساوي الشريف وكيل وزارة الخارجية السعودية، والدكتور عبد الله بوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، مستعرضة التنسيق الذي تم لحل مشكلات المصريين بالخارج، واستعراض سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وفقا لاستراتيجية العمل السعودية 2030.

كما ثمنت وزيرة الهجرة جهود السفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والسفير طارق المليجي، قنصل مصر العام في الرياض، والسفير هشام فتحي، القنصل العام في جدة، وأعضاء البعثة الدبلوماسية والمكاتب العمالية لما بذلوه من جهود وطنية مخلصة لتحقيق أهداف الزيارة وخدمة المصريين بالمملكة.

وأكدت السفيرة سها جندي أن المصريين بالخارج هم سفراء الوطن وشركاء الوزارة في كل نجاح، ونرحب دائما باقتراحاتهم واستفساراتهم، ووجهت خالص الشكر للدكتور حسن الجراحي، من رموز الجالية المصرية في الرياض، وللدكتور سعيد يحيى، رئيس فرع اتحاد المصريين بالخارج في السعودية، على الترحيب وحفاوة الاستقبال وتنظيم لقاءات ودية تجمع رموز الجالية، ومشيدة بحرص أبناء الجالية المصرية بالسعودية على حضور الفعاليات ولقاء الوفد الرسمي من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية والتفاعل بإيجابية وطرح الأسئلة والنقاشات لصالح أبناء الجالية المصرية هناك.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور حسن الجراحي، من رموز الجالية المصرية في الرياض، أن زيارة السفيرة سها جندي لأبناء الجالية تعد تجسيدا واضحا لمقولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "أنتم في عيوننا"، وهو ما شاهدنا ترجمته لأفعال وقرارات تفيد المصريين بالخارج، وتؤكد أننا جزء من التنمية والتطور الذي يشهده بلدنا الغالي.

وأضاف الجراحي أن المصريين في الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية حرصوا على نقل تحياتهم للقيادة السياسية لما تقدمه للمصريين بالخارج من تيسيرات، بجانب إتاحة فرص المشاركة السياسية وخدمات الإسكان والاستثمار وغيرها من الفرص، دون تمييز.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سعيد يحيى، رئيس فرع اتحاد المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، أن أعضاء الجالية المصرية في جدة والمنطقة الغربية والجنوبية بالسعودية حرصوا على حضور اللقاء الودي بالوزيرة للترحيب بها في أول لقاء لهم بسيادتها، مثمنا حرص الدولة المصرية على تذليل ما يواجه المصريين بالخارج من عقبات وتعريفهم بما يتم إتاحته لهم من محفزات في مختلف المجالات.

وفي نفس السياق، أكدت وزيرة الهجرة أن شانها شأن كل مصري سواء في مصر أو المملكة، نشعر أننا في وطننا الثاني، مشيرة إلى رسائل أبناء الجالية المصرية في المملكة كونهم يتعاملون مع السعوديين كما يتعامل الأشقاء، دون تفرقة، وهو ما جعل المملكة مقصدا لملايين المصريين الراغبين في العمل بالخارج، لما تمثله من رمز ديني وبشاشة التعامل وحسن الضيافة والاستقبال، وهو ما لمسناه بأنفسنا خلال الزيارة.

وفي الختام، أكدت وزيرة الهجرة أنها ستحرص على مقابلة الجاليات المصرية في أنحاء العالم كافة، موضحة أننا نتقاسم المسئولية للإسهام في نهضة بلدنا والحرص على تقديم كل جهدنا وطاقتنا لدعم القيادة السياسية فيما تقوم به من جهود جبارة لتوفير حياة كريمة للمصريين جميعا، وتوفير فرص العمل والعيش الآمن للمواطنين.