شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 680 حالة إشغال للمقاهى والباعة الجائلين فى حملة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال مركز أوسيم وأحياء الطالبية وجنوب، حملات إشغالات مكبرة؛ تنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات يومية لرفع الاشغالات وتعديات المحال والمنشآت التجارية من الطريق العام.

وأسفرت الحملات في مركز أوسيم، عن رفع 100 حالة إشغال لمحلات تجارية وباعة جائلين تُحدث إشغالاً بالطريق العام بشارع الجمعية الزراعية نطاق بشتيل، وذلك بمتابعة فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.

كما أسفرت حملات الإشغالات بالقطاعين الشمالي والجنوبي بالطالبية، عن رفع 380 حالة إشغال متنوعة بشوارع العريش وضياء وذهني والمحولات واستوديو مصر وامتداد عز الدين عمر والثلاثيني والعروبة وعثمان محرم والإخلاص وجعفر، وضبط سيارة إعلانات بدون تصريح، وذلك بمتابعة أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

وأسفرت الحملات في حي جنوب الجيزة، عن رفع 200 حالة إشغال بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب وشوارع الجامعة ويافع بن يزيد وسعد زغلول والصناديلي والأهرام، وذلك بمتابعة طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.