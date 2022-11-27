"حياة كريمة" توقع الكشف الطبى المجانى على 1353 مواطنا بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - نفذت مبادرة "حياة كريمة" قافلة طبية مجانية بقرية نزلة السمان بالهرم، وذلك في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة في تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وأسفرت القافلة، عن توقيع الكشف الطبي على 1353 مواطنا في 8 تخصصات طبية أهمها، (النساء والولادة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الأسنان)، مع صرف العلاج بالمجان للمواطنين وتحويل 7 حالات تحتاج إلى الفحص الدقيق إلى أقرب مستشفى.

وتولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماما بالغا بالقطاع الطبي، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.