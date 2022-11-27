شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بأبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال مدينة أبو النمرس، حملة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات إزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الإنضباط.

وأسفرت الحملة عن إزالة مخالفة عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 60م ناحية كوبري كاتو من الرشاح، وإزالة مخالفتين عبارة عن سور بالطوب الأحمر على مساحة 60م خلف مسجد الملك بشبرامنت، وإزالة مخالفة بناء أسوار على أرض بشارع مسجد الملك.

كما تم إزالة جمالون بالمهد بطريق كوبري مليش، وإزالة معاودة أعمال عواميد وعلب حديديه للشروع في بناء جمالون بشارع عبدالعزيز الديب من المريوطية، وذلك بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.