شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "حياة كريمة" مشروعات تغير الواقع.. والمواطنون: شكرا للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: المواطنون: شكرا للرئيس السيسى.. قرى حياة كريمة.. مشروعات تغير الواقع.. الصحة أولوية فى الجمهورية الجديدة.. توجيهات حكومية جديدة فى ملفى المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار

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المواطنون: شكرا للرئيس السيسى.. قرى حياة كريمة.. مشروعات تغير الواقع.. إنشاء 48 مدرسة جديدة وصيانة 59 بقرى المبادرة الرئاسية بالحسينية فى الشرقية.. مجمع خدمى وتوصيل المرافق.. ومحطة الصرف الصحى أبرز المشروعات بقرية سنبو بالغربية.. وحملات توعوية لترشيد استهلاك المياه بقرى الجيزة المواطنون: شكرا للرئيس السيسى.. قرى حياة كريمة.. مشروعات تغير الواقع.. إنشاء 48 مدرسة جديدة وصيانة 59 بقرى المبادرة الرئاسية بالحسينية فى الشرقية.. مجمع خدمى وتوصيل المرافق.. ومحطة الصرف الصحى أبرز المشروعات بقرية سنبو بالغربية.. وحملات توعوية لترشيد استهلاك المياه بقرى الجيزة

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